Arnhemmer Pröpper weken uit de roulatie vanwege kijkoperatie

Dat meldt zijn club op de website. ,,Eigenlijk speel ik al een tijdje met klachten’’, zegt Pröpper. ,,Het is dezelfde knie van de gescheurde kruisband, maar verschillende scans hebben aangetoond dat die band gewoon goed is. De knie wordt regelmatig dik en dat kan ook zomaar weer over zijn of de kop opsteken.’’



Om alle onzekerheid weg te nemen en de knie schoon te maken wordt in zijn knie gekeken. ,,Vanwege mijn schorsing is dit een geschikt moment. Hopelijk valt het mee en kan ik over enkele weken op het veld staan.’’