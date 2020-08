Arzani maakt officieus debuut bij FC Utrecht in duel met Go Ahead Eagles

Verdediger Sam Beukema maakte in de eerste wedstrijd het beslissende doelpunt voor Go Ahead Eagles, dat eigenlijk tegen Jong FC Utrecht zou spelen. Bij de beloften van de Domstedelingen werd echter iemand positief getest op het coronavirus. In plaats daarvan werd dus tegen de hoofdmacht van coach John van den Brom gespeeld. Voor Utrecht scoorde Adrián Dalmau in de tweede ontmoeting. Bij FC Utrecht waren er ook de eerste speelminuten voor Daniel Arzani. De jonge Australiër kwam onlangs op huurbasis over van Manchester City en speelde in het eerste duel een helftje mee. Hij zag dus hoe zijn teamgenoten uiteindelijk met 1-0 verloren. Vorige week won FC Utrecht een oefenwedstrijd van AZ: 1-0. Die twee clubs staan over ruim een maand ook tegenover elkaar bij de start van de eredivisie. Tot die tijd oefent FC Utrecht onder meer nog tegen Ajax en sc Heerenveen.

Go Ahead Eagles

Kevin van Kippersluis was afwezig bij Go Ahead Eagles in de oefenwedstrijd tegen FC Utrecht. Uit voorzorg, want de coronatest die bij de aanvaller zorgde voor onduidelijkheid, zo schrijft De Stentor. Van Kippersluis testte eind juni al eens positief op het coronavirus toen hij net was vertrokken bij zijn vorige Zweedse club Eskilstuna. Hoewel de 27-jarige Hilversummer ook destijds geen fysieke klachten had, bleek Van Kippersluis het virus dus wel onder de leden te hebben. Thuisquarantaine was het gevolg. Ook zaterdag bleef Van Kippersluis thuis. ,,Mijn test was niet positief en niet negatief’’, verklaart Van Kippersluis. De tijd om verder onderzoek te doen was er voor de medische staf van GA Eagles niet en dus bleef de aanvaller uit voorzorg buiten de selectie van trainer Kees van Wonderen. ,,Als je eenmaal een keer corona hebt gehad kan je 5, 6 of 7 maanden later nog een keer positief testen. Heel vervelend.’’



Om dat probleem vanaf volgende week te elimineren zoekt Van Kippersluis samen met de medisch staf van GA Eagles naar een andersoortige test. ,,Dan kan er ook in je bloed worden gekeken’’, weet Van Kippersluis. ,,En is er meer zichtbaar en duidelijk. Anders zou ik voor elke wedstrijd dit probleem kunnen hebben.’’