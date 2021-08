AS Monaco legt Myron Boadu voor vijf seizoenen vast

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. De transfer van eenmalig Oranje-international Boadu hing al enkele weken in de lucht, maar nu is de krabbel dan ook officieel gezet onder zijn contract tot de zomer van 2026. Daarmee achtervolgt Boadu zijn maatje Calvin Stengs, die eerder al de overstap naar OGC Nice maakte.



,,Dit is een grote stap voor mij en ik ben erg trots om voor AS Monaco te gaan spelen. Ik wil de club bedanken voor het vertrouwen in mijn kwaliteiten. Ik weet dat jonge spelers zoals ik hier de omstandigheden hebben om vooruitgang te boeken in onze ontwikkeling. Mijn doel is om zo snel mogelijk de club te leren kennen en mijn kwaliteiten te laten zien. Ik kan niet wachten om aan dit nieuwe avontuur te beginnen", zegt Boadu op de site van AS Monaco, dat vrijdagavond al aan het nieuwe seizoen in de Ligue 1 begint met de thuiswedstrijd tegen FC Nantes.

In tegenstelling tot Stengs mag Boadu hopen op deelname aan de Champions League. AS Monaco werd vorig seizoen derde in de Ligue 1 en moet zich via de voorronde van de Champions League zien te plaatsen voor het hoofdtoernooi. AS Monaco speelt in de derde kwalificatieronde tegen Sparta Praag. De uitwedstrijd in Tsjechië werd gisteravond met 0-2 gewonnen. Als Monaco volgende week de return in het Stade Louis II goed doorkomt, wacht in de play-offs een confrontatie met Racing Genk of Sjachtar Donetsk.

Boadu, die bij AS Monaco concurrentie krijgt van de ervaren spitsen Wissam Ben Yedder (30) en Kevin Volland (29), maakte op 6 mei 2018 zijn eredivisiedebuut voor AZ in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Dat was de laatste wedstrijd van het seizoen 2017/2018. In het seizoen daarna begon Boadu voortvarend als AZ-spits met drie goals in de eerste vijf wedstrijden, maar een enkelblessure hield hem vervolgens bijna het hele seizoen aan de kant. In de afgelopen twee seizoenen was de jonge spits wel dé AZ-spits. In het seizoen 2019/20 maakte hij veertien goals in 24 wedstrijden en het afgelopen seizoen kwam de jongeling tot vijftien goals in 31 eredivisiewedstrijden. Met 32 goals in 64 eredivisieduels liep Boadu één op twee.

Nederlanders bij AS Monaco

Al drie Nederlanders maakten deze eeuw minuten voor AS Monaco. Nacer Barazite deed dat als eerste in 2012 en 2013. Maarten Stekelenburg volgde in het seizoen 2014/2015 en in 2017 maakte Terence Kongolo de overstap van Feyenoord naar AS Monaco. Hoewel de club liefst vijftien miljoen euro naar Rotterdam overmaakte, kwam Kongolo tot slechts zes wedstrijden. Ook Anthony Musaba (voormalig NEC) staat onder contract in Monaco.

Volledig scherm Myron Boadu. © Pro Shots / Toon Dompeling