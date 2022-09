AZ-coach Pascal Jansen keek met veel interesse naar duel tussen Ajax en Liverpool: ‘Er zijn zwakke plekken’

Het in de eredivisie en in het hoofdtoernooi van de Conference League ongeslagen AZ kampt met een ware blessureplaag maar trainer Pascal Jansen maakt zich voor het duel tegen Ajax geen zorgen. Zo zei de coach in aanloop naar de clash met de koploper van de competitie.

,,We hebben een brede selectie waarbij er weer nieuwe spelers opstaan. Jens (Odgaard, red.) heeft het goed gedaan en Myron (Van Brederode, red.) pakt het goed op. Dat zijn de voordelen van het wegvallen van spelers. Zo gaat dat bij AZ", zei Jansen in zijn vooruitblik op de wedstrijd van zondag tegen Ajax.

AZ begon het seizoen al vroeg met voorrondewedstrijden in de Conference League en heeft tot de interlandperiode van volgende week een vol schema aan wedstrijden gehad, maar Jansen denkt niet dat het aantal blessures (AZ moest ook aanvoerder Bruno Martins Indi een paar wedstrijden missen, red.) daardoor komt. ,,Vorig seizoen waren we lang blessurevrij en speelden we ook veel wedstrijden”, weet Jansen nog. ,,Het is soms ook gewoon pech.”

AZ is de laatste jaren succesvol tegen Ajax. Zo wisten de Alkmaarders vier van de laatste zeven eredivisiewedstrijden te winnen van de landskampioen. ,,In het algemeen kan je zeggen dat wij als club gewoon een mooie ontwikkeling meemaken”, zegt Jansen. ,,In de jeugdopleiding worden spelers klaargestoomd die zich kunnen meten met de beste clubs van het land. Dat vertalen we naar het eerste elftal.”

AZ weet zich tactisch ook vaak goed te wapenen tegen Ajax. ,,We hebben in de Johan Cruijff Arena een keer met Dani de Wit op links gespeeld. Dat pakte goed uit", aldus Jansen, die zich nog niet uitlaat over de tactiek waarmee hij Ajax zondag wil proberen te bestrijden. Omdat Hakon Evjen is weggevallen door een blessure zou Yukinari Sugawara een optie kunnen zijn rechts voorin. In de gewonnen wedstrijd tegen FC Vaduz liet Jansen daar Odgaard nog spelen. Yusuf Barasi maakte zijn basisdebuut in de spits.

Jansen heeft met grote belangstelling gekeken naar de Champions League-wedstrijd die Ajax dinsdag speelde tegen Liverpool, al zal het duel van zondag een ander wedstrijdbeeld geven. In die wedstrijd werd Ajax bijna negentig minuten naar achteren gedrukt. ,,Maar toen ze er een keer uitkwamen was het direct raak”, zag Jansen. ,,Er zijn zwakke plekken, maar Ajax heeft een enorme sterke selectie.”