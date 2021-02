AZ-directeur Eenhoorn: ‘Klein? Wij gaan de strijd aan met de gevestigde orde’

Oefeninter­land Leeuwinnen met België verplaatst naar Brussel

11 februari De Nederlandse voetbalsters oefenen volgende week niet in Leuven tegen België, maar in Brussel. De Belgische bond heeft de oefeninterland verplaatst naar het Koning Boudewijn-stadion, omdat het veld in Leuven vanwege het winterweer “niet in optimale staat” verkeert. Het duel tussen de ‘Red Flames’ en de ‘Leeuwinnen’ begint op donderdag 18 februari om 20.00 uur.