AZ en Feyenoord gaan op voor hoofdprijs in bekerfinale

De beker is de heilige graal voor het grootste deel van Nederland

8:25 AZ-Feyenoord is vandaag de honderdste finale uit de geschiedenis van de KNVB-beker. Maar wat is de gouden 'dennenappel' nu precies waard na al die jaren? Waar moeten we de aloude beker plaatsen in ons voetbalcultuurgoed?