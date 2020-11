AZ en Vitesse zetten de toon in Elftal van de Week

Bondscoach hing eerder aan de lijn dan Klaassen had durven dromen: 'Hij vond dat ik goed bezig was'

8:15 Binnen een maand is Davy Klaassen (27) uitgegroeid van een nuttige middenvelder in de kelder van de Bundesliga tot potentiële basisspeler voor Oranje. Tegen FC Utrecht (0-3) toonde het loopwonder van Ajax alweer aan hoe logisch zijn uitverkiezing eigenlijk is.