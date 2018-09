AZ gooit na dramareeks deur op slot voor duel met Feyenoord

Ndayishi­miye nog niet speelge­rech­tigd voor NEC

14:17 NIJMEGEN - NEC kan vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen Jong PSV (20.00 uur) nog niet beschikken over Mike Trésor Ndayishimiye. De 19-jarige Belgische aanvaller is nog niet speelgerechtigd voor de Nijmeegse eerstedivisionist.