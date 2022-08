AZ heeft geen enkele twijfel voor duel in Portugal: ‘Een 4-0 voorsprong geven wij niet weg’

Conference LeagueAZ-trainer Pascal Jansen verwacht een sterk aandringend Gil Vicente FC, donderdag in het tweede duel met de Portugezen om een plaats in de groepsfase van de Conference League. Het eerste duel eindigde in een 4-0-zege voor de Alkmaarders op eigen veld.

,,Ze zullen er alles aan doen. Als ik hun trainer was geweest, had ik ook nog geloof gehad in een goede afloop”, vertelde Jansen, een dag voor de wedstrijd in Barcelos.

,,Wij moeten de kleine dingen goed blijven doen, hoe eenvoudig dat ook lijkt”, vervolgde de coach, die aanvaller Jens Odgaard terug heeft na een blessure. ,,Dat zit ‘m vooral in de speldiscipline. Mijn ploeg is dan in staat om alle energie en alle goede impulsen van de tegenstander te counteren en te neutraliseren.” Het duel begint donderdag om 21.00 uur.

Aanvoerder Bruno Martins Indi kon de aanwezige pers in het Portugees te woord staan. ,,Ik ben hier geboren, heb hier nog een huis en kom hier ook nog elk jaar. Het is voor mij echt thuiskomen”, vertelde de verdediger, die vol vertrouwen uitkeek naar de return. ,,Dat een tegenstander een achterstand van vier doelpunten heeft goedgemaakt, heb ik nog nooit meegemaakt. Wij willen elke keer de beste versie van onszelf laten zien. Dat zit in onze ploeg. Donderdag is het een nieuwe wedstrijd, maar een 4-0-voorsprong gaan wij niet weggeven.”

Martins Indi verwacht een tegenstander die het spel van AZ wil ontregelen. ,,Het is aan ons of we daarin meegaan of niet. Dat deden we thuis wel en het was jammer dat dat een aantal gele kaarten opleverde. In de rust hebben we toen aangegeven dat we moesten oppassen. Iedereen is zich daar bewust van. Wij moeten goed zijn aan de bal en de kansen afmaken. Daar heb ik alle vertrouwen in.”