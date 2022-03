AZ hoopt dat Hakon Evjen eindelijk opstaat tegen zijn oude club Bodø/Glimt

AZ speelt donderdagavond de meest noordelijke wedstrijd in de historie van het Nederlands Europacupvoetbal tegen FK Bodø/Glimt uit Noorwegen, maar voor één AZ-speler is spelen boven de poolcirkel helemaal niet zo vreemd.

Hakon Evjen (22) speelde 49 officiële wedstrijden (14 goals) bij de ploeg waartegen hij donderdag zijn tiende Europese duel voor AZ kan spelen. De 22-jarige Noor werd twee jaar geleden als grote belofte van Bodø/Glimt naar Alkmaar gehaald, maar wist nog niet te overtuigen.

In de uitwedstrijd tegen Randers, in de groepsfase van de Conference League, leek een doorbraak eindelijk aanstaande. Maar juist toen werd hij uit de wedstrijd geschopt. In het noorden van zijn thuisland mag hij hopen op een basisplaats tegen de club waarvoor ook zijn vader voetbalde.

Bodø/Glimt is een bijzondere tegenstander. De club uit het kleine stadje Bodø heeft met succes een de Noorse top aangevallen en is al twee keer achter elkaar landskampioen is geworden. En ook in Europa boekte de club aansprekende resultaten. Het verloor slechts één van de acht thuiswedstrijden dit seizoen.

Volledig scherm AS Roma-coach José Mourinho ziet hoe de spelers van Bodø /Glimt feest vieren na weer een goal. © EPA

De 6-1 tegen AS Roma van José Mourinho beklijft natuurlijk, maar ook de dubbele winst op Celtic, de club waar AZ begin dit seizoen nog van verloor. Lof gaat er uit naar trainer Kjetil Knutsen die ook Evjen in 2018 nog liet debuteren en daarna diverse Noorse talenten afleverde.

,,Hakon heeft het best lastig gehad bij ons in zijn begintijd”, zei trainer Pascal Jansen woensdagmiddag tijdens het persmoment in Noorwegen. ,,Maar we zien dat hij zich heeft verbeterd, ook in de periode dat hij weinig aan spelen toekwam.”

Een andere Noor is er vanavond juist niet bij voor AZ. Ervaren kracht Fredrik Midtsjø die namens de huidige selectie van AZ de meeste Europacupwedstrijden voor de club achter zijn naam heeft staan, ontbreek vanwege een blessure. Tijjani Reijnders is voor hem een logische vervanger.