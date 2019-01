AZ hoopt reputatie als cupfighter hoog te houden

Makkelie leidt Klassieker, Gözübüyük is VAR bij Heracles-PEC

12:30 Danny Makkelie heeft zondag in de Kuip de leiding over de Klassieker. Het is de tweede keer dat hij een duel leidt tussen Feyenoord en Ajax. Björn Kuipers is de VAR bij de kraker in Rotterdam, die zondagmiddag om 14.30 uur begint. Makkelie wordt geassisteerd door Mario Diks en Hessel Steegstra. Allard Lindhout is vierde official.