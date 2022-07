AZ huurt Belgisch international, De Ligt wil naar Bayern, Excelsior huurt Azarkan opnieuw

Cornelisse wil duidelijk­heid van Vitesse: ‘Echte groei vindt alleen plaats als je voor langere tijd blijft staan’

Vitesse is in de ban van de transfermarkt. Staat Patrick Vroegh voor een overgang naar RKC Waalwijk, Enzo Cornelisse wil duidelijkheid over zijn toekomst in Arnhem.

4 juli