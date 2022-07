AZ in tweede voorronde Conference League tegen Bosnische club Tuzla City

AZ neemt het volgende week in de tweede voorronde van de Conference League op tegen FK Tuzla City. De Bosnische club won donderdag in de eerste kwalificatieronde van Tre Penne uit San Marino met 6-0. Vorige week was Tuzla in de eerste ontmoeting al met 2-0 te sterk.

Tuzla City eindigde vorig seizoen als tweede in de hoogste voetbalcompetitie van Bosnië en Herzegovina. AZ speelt volgende week eerst in Alkmaar, de return in Bosnië volgt donderdag 28 juli.



AZ strandde vorig jaar augustus tegen Celtic in de voorronden van de Europa League. De Noord-Hollanders moesten verder in de Conference League en strandden daarin in de achtste finales tegen de Noorse club Bodø/Glimt.

Volgende week donderdag speelt AZ dus in Alkmaar tegen de Bosnische ploeg, een week later is de return in het Grbavica Stadion in Sarajevo. Dat is overigens niet de thuisbasis van Tuzla City. Het Tušanjstadion van Tuzla City voldoet niet aan de eisen van de UEFA.

Het Grbavica Stadion is op donderdag 21 juli dubbel bezet. Want ook een andere Bosnische club, Velez Mostar, speelt in de tweede kwalificatieronde van de Conference League. Die ploeg verdiende het ticket door de Bosnische beker te winnen en mocht daardoor een ronde later instromen.

Velez Mostars wedstrijd krijgt volgende week voorrang. Velez Mostar speelt in de tweede voorronde tegen Alashkert FC of Hamrun Spartans FC.