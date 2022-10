AZ is het helemaal kwijt en lijdt bij Excelsior derde nederlaag op rij

Als verrassende koploper van de eredivisie werd er in Alkmaar plots stiekem gedroomd over een landstitel. Hoe hard het kan gaan in de voetballerij, werd zondag maar weer eens duidelijk. Na het verlies in de Conference League tegen Apollon Limassol (1-0) verslikte AZ zich in competitieverband tegen concurrent Feyenoord (1-3) en Excelsior, waardoor Ajax zich weer een marge verschafte in de strijd om de titel.



Excelsior schoot uit de startblokken en mocht al na zes minuten juichen, nadat Siebe Horemans een vrije trap met het hoofd verlengde. Het was in een fase waarin bij AZ vrijwel alles mislukte. Foute passes, matige aannames en nauwelijks gecreëerde kansen dwongen AZ-coach Pascal Jansen om al zeven minuten voor rust in te grijpen. Met een dubbele wissel poogde hij de achterstand, die kort daarvoor na een fraai stiftje van Marouan Azarkan werd verdubbeld, weg te poetsen.