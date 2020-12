AZ kan kampioensteam evenaren, elf Fortuna-spelers wonnen nooit een eredivisieduel

OpstellingenMet behulp van de statistieken van OPTA en Gracenote blikken we elke week vooruit op de speelronde in de eredivisie. Vanavond trappen Sparta en FC Emmen de tiende speelronde af. Dit zijn de leukste feitjes én de verwachte opstellingen voor de rest van het weekend.

Sparta Rotterdam - FC Emmen (vrijdag 20.00 uur)

• FC Emmen promoveerde op 20 mei 2018 ten koste van Sparta voor het eerst in de clubhistorie naar de eredivisie. In de finale van de nacompetitie speelden de ploegen eerst in Drenthe met 0-0 gelijk, waarna FC Emmen de klus op Het Kasteel klaarde (1-3).

• Sparta stond dit seizoen na zeven speelrondes en nul overwinningen op een voorlaatste plek, maar is sindsdien opgeklommen naar de tiende plaats. De Rotterdamse club speelde dit seizoen al tegen zes van de bovenste zeven ploegen van de ranglijst, inclusief tegen de complete top vier.

• FC Emmen (W0-G3-V7) wacht na tien speelrondes nog altijd op zijn eerste zege van dit seizoen. Alleen Fortuna Sittard (W0-G3-V7) is dit seizoen ook nog zonder overwinning. Niet eerder wachtte FC Emmen zo lang op de eerste competitiezege van het seizoen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Emmen. © AD Sportwereld. Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © AD Sportwereld.

RKC Waalwijk - VVV (zaterdag 16.30 uur)

• De eerste overwinning van RKC in de eredivisie was een 6-0 zege op VVV (28 augustus 1988). Dit is nog altijd de grootste overwinning van de Waalwijkse club op het hoogste niveau. André Hoekstra scoorde die dag vier keer. Stanley Brard en Ad van de Wiel maakten de overige treffers.

• RKC verzamelde dit seizoen in de eerste tien speelrondes al meer punten (9) dan vorig seizoen na zeventien wedstrijden (8).



• Met een gemiddelde van 3 tegengoals per duel is VVV op koers om dit seizoen te eindigen op 102 tegentreffers. Alleen FC Volendam (102 in 1997/1998), Volewijckers (102 in 1962/1963) en SHS (111 in 1958/1959) bereikten ooit dat aantal.

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van VVV © DPG Media Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van RKC. © DPG Media

Fortuna Sittard - Willem II (zaterdag 18.45 uur)

• Fortuna wacht momenteel zes duels met Willem II op een overwinning (W0-G2-V4). De laatste keer dat de ploeg uit Sittard van Willem II won, was op 31 mei 2001 (4-1). In de laatste vier onderlinge ontmoetingen in Sittard vielen in totaal maar liefst 21 goals (doelsaldo 11-10). In de tien ontmoetingen in Sittard daarvoor vielen in totaal twintig doelpunten (doelsaldo 14-6).



• Van de twintig spelers die Fortuna dit seizoen gebruikte heeft meer dan de helft (11) nog nooit een eredivisieduel gewonnen. Lazaros Rota kan als Fortuna niet wint de tiende speler worden die minimaal veertien duels speelde zonder te winnen.



• De Tricolores wonnen geen van hun laatste acht uitduels, sinds een 3-1 winst op bezoek bij AZ op 18 januari 2020. Willem II maakte slechts één uitdoelpunt en is inmiddels drie uitwedstrijden op rij in de competitie zonder goal. Tussen april en augustus 2017 scoorde Willem II zes uitduels op rij niet.

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van Willem II © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard. © AD Sportwereld.

Ajax - FC Twente (zaterdag 20.00 uur)

• Ajax won negen van zijn laatste tien thuisduels met FC Twente. Binnen deze reeks voorkwamen de Tukkers alleen op 24 september 2011 een nederlaag in de Arena (1-1).



• Traoré (9 goals) kan de eerste tiener worden met tien competitiedoelpunten in totaal namens Ajax sinds Justin Kluivert in 2017-2018 (12 goals). Traoré (7 goals - 4 assists) is de Ajacied die bij de meeste goals betrokken is dit seizoen.



• FC Twente speelt zijn 900ste uitwedstrijd in de eredivisie. De balans van de Tukkers op dit moment is: W276-G261-V362. Alleen Ajax, Feyenoord, PSV en Sparta speelden al negenhonderd uitduels op het hoogste niveau. Ron Jans verloor als trainer al 21 keer van Ajax en won slechts twee keer in de competitie. Tegen geen enkele andere ploeg leed Jans zoveel nederlagen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente. © AD Sportwereld. Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © AD Sportwereld.

PEC Zwolle - Vitesse (zaterdag 21.00 uur)

• PEC Zwolle won dit seizoen pas één keer (W1-G5-V3). Alleen op 26 september thuis tegen Sparta pakte de ploeg van trainer John Stegeman de volle buit (4-0). PEC kan voor het eerst sinds 2012/2013 (8) minder dan tien punten behalen uit de eerste elf duels van een seizoen.



• PEC Zwolle wacht sinds die zege op Sparta momenteel zeven duels op een nieuwe overwinning (W0-G5-V2).



• Vitesse kan voor de achtste wedstrijd op rij ongeslagen blijven, voor het eerst sinds een reeks van twaalf wedstrijden tussen februari en april 2015 onder Peter Bosz (W10-G2-V0). Alleen Ajax (5x winst) heeft een betere reeks dan Vitesse (4x winst, 1x gelijk) uit de afgelopen vijf speelronden.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © AD Sportwereld. Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle. © AD Sportwereld.

Feyenoord - Heracles Almelo (zondag 12.15 uur)

• Feyenoord was in de eredivisie in negentien van zijn twintig thuisduels met Heracles trefzeker. Alleen tijdens een 0-0 gelijkspel op 27 augustus 2006 scoorden de Rotterdammers niet. In totaal maakte Feyenoord in die twintig duels 66 goals, een gemiddelde van 3,3 doelpunt per wedstrijd.



• Feyenoord kwam dit seizoen in zeven van zijn tien wedstrijden op achterstand. De Rotterdammers wonnen vier keer na een achterstand en pakten drie keer alsnog een punt. Van de elf tegentreffers van Feyenoord dit seizoen vielen er vijf in het eerste kwartier, waarvan drie in de eerste vijf minuten.



• Heracles heeft zijn laatste vijftien uitduels niet gewonnen (W0-G5-V10), sinds een 2-3 overwinning op bezoek bij FC Twente op 20 september 2019. De huidige reeks van vijftien opeenvolgende uitduels zonder zege is de langste van de club sinds een reeks van zeventien tussen maart 2010 en februari 2011.

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van Heracles. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © AD Sportwereld.

AZ - FC Groningen (zondag 14.30 uur)

• Vorig seizoen was AZ - FC Groningen het eerste thuisduel voor AZ buiten Alkmaar, dit vanwege het ingestorte dak van het AFAS Stadion. De wedstrijd eindigde onbeslist: 0-0. AZ bleef ongeslagen in de laatste zes duels met FC Groningen (W3-G3-V0).



• AZ (W4-G5-V0) is samen met Feyenoord (W6-G4-V0) de enige club die nog ongeslagen is dit seizoen. Thuis verloor AZ dit kalenderjaar alleen de eerste wedstrijd tegen Willem II (1-3): W5-G2-V1. De enige andere keer dat AZ ongeslagen bleef in zijn eerste tien duels van een seizoen was in 1980/1981, het jaar van het eerste landskampioenschap van de club.



• Groningen kan voor het eerst sinds 2010/2011 (21 punten) minstens twintig punten behalen uit de eerste elf duels van een seizoen. Groningen won en verloor om en om in zijn afgelopen zeven uitwedstrijden in de eredivisie (V-W-V-W-V- W-V). Om dit patroon vast te houden moet Groningen winnen in Alkmaar.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen. © AD Sportwereld. Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © AD Sportwereld.

FC Utrecht - ADO Den Haag (zondag 14.30 uur)

• FC Utrecht is ongeslagen in negen thuisduels met ADO Den Haag, sinds een 2-3 nederlaag op 3 april 2011. Van alle huidige ploegen, is FC Utrecht op dit moment thuis alleen langer ongeslagen tegen Sparta Rotterdam (13). In totaal won ADO slechts drie van zijn 33 uitduels bij FC Utrecht in de eredivisie.



• FC Utrecht won dit seizoen pas twee keer (W2-G5-V2). Alleen thuis tegen FC Twente (2-1) en thuis tegen RKC (3-1) pakte de ploeg de volle buit. Met een nederlaag heeft Utrecht het laagste puntenaantal van de ploeg na tien duels sinds 2000/2001 (ook 11). De laatste keer dat Utrecht maximaal tien keer scoorde in de eerste tien duels in een seizoen was 1995/1996 (8 keer).



• ADO Den Haag stond dit seizoen pas 20 minuten op voorsprong, het minst van alle ploegen dit seizoen. Afgelopen speelronde kwamen er drie minuten bij dit totaal na de openingstreffer.

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van ADO. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. © AD Sportwereld.

SC Heerenveen - PSV (zondag 16.45 uur)

• SC Heerenveen is in de competitie al zeven thuisduels met PSV ongeslagen (W4-G3-V0). PSV wacht momenteel tegen geen enkele andere ploeg zo lang op een uitzege in de competitie.

• Heerenveen won vijf van de eerste zeven wedstrijden van het seizoen(W5-G1-V1), maar heeft de afgelopen drie duels niet gewonnen (W0-G2-V1). Heerenveen kreeg dit seizoen al 92 corners tegen, ruim twintig meer dan alle andere clubs. Slechts één keer scoorde een tegenstander van Heerenveen uit een corner (RKC - Heerenveen 1-1, Vitalie Damascan 82').

• In thuisduels pakte geen eredivisieclub dit seizoen meer punten dan PSV (15), maar in uitduels staat PSV zesde op de ranglijst met acht punten. Geen club kent dit seizoen zo'n groot verschil (7) tussen de behaalde punten in uit- en thuisduels.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling SC Heerenveen. © AD Sportwereld.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © AD Sportwereld.