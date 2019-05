AZ kan PSV met 'superfitte groep’ bestrijden

Omdat Ajax zondag de KNVB-beker won, door Willem II in de finale met 4-0 te verslaan, volstaat ook plek vier in de eredivisie voor een Europees ticket. ,,Daarom was ik daar heel blij mee. Een Europees ticket is nu heel dichtbij. Daar zijn we het hele seizoen voor bezig'', zegt Van den Brom, die weet dat PSV in de titelstrijd met Ajax alleen gebaat is bij een zege.



,,Genoeg ingrediënten dus om er een mooie wedstrijd van te maken. We hebben dit seizoen thuis tegen Feyenoord een punt gepakt en gewonnen van Ajax. En nu gaan we voor een resultaat tegen PSV. Als dat lukt, is het een afscheid in stijl'', aldus Van den Brom, die na dit seizoen overstapt naar FC Utrecht.