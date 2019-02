AZ kan weer bouwen op Ron Beton en dansende Stengs

Frenkie de Jong en Mazraoui twijfelge­val­len bij Ajax

13:34 Erik ten Hag weet nog niet of hij morgenavond (18.30 uur) een beroep kan doen op Frenkie de Jong in de uitwedstrijd van Ajax tegen Heracles Almelo. De middenvelder is gisteren op de training uitgevallen met een spierblessure. ,,We moeten even afwachten hoe hij reageert", zei de coach van de club uit Amsterdam.