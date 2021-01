AZ mogelijk zonder Stengs in kraker bij Feyenoord

Door Nik Kok



Naast Stengs die tegen Ajax een ongelukkige wedstrijd speelde, mist AZ de basisspeler Jonas Svensson en Dani de Wit ook al een tijd. Hun revalidatie loopt volgens plan maar zij staan voorlopig nog niet op het trainingsveld.



Na de bekernederlaag van woensdag tegen Ajax staat Jansen met AZ zondag in de lege Kuip dus alweer voor een volgende krachtproef met zijn club AZ. Hij zag zijn spelers de afgelopen weken vooral wisselvallig presteren. ,,Ik heb goede en minder goede dingen gezien. Het is zaak om stabieler te presteren in de rest van het seizoen. Ook binnen een wedstrijd zag ik dat terug. Daar hebben we de afgelopen dagen aan gewerkt door ons te concentreren op de dingen waar we goed in zijn. In een wedstrijd kan je jezelf verbeteren door weer terug te gaan naar de basis. Die moeten een houvast bieden.” De midweekse bekerwedstrijd tegen Ajax deed dat niet. ,,Ik vond dat we er na de treffer van Ajax minder energie instopten. Dat moet zondag beter.”



Vorig seizoen speelde AZ in de Kuip nog een van de meest beklijvende wedstrijden van het seizoen. ,,Ik heb die beelden teruggekeken. Voor mijn eigen beeldvorming en de manier waarop we daar hebben kunnen winnen”, zegt Jansen. Hij is beducht om de huidige kracht van Feyenoord. ,,Het is een heel degelijke ploeg met ook individueel sterke spelers. Ze spelen weleens een mindere wedstrijd maar die weten ze dan toch te winnen. Ik kan me voorstellen dat Feyenoord wil spelen zoals ze dat in de tweede helft tegen Ajax deden. Toen vond ik ze ook erg goed. Er staat behoorlijk wat druk op de wedstrijd denk ik. We willen beiden in de top van de ranglijst blijven.” Feyenoord staat een plek boven AZ met een punt meer dan de Alkmaarders.