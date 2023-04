AZ na strafschoppen door naar halve finales Conference League dankzij penaltyheld Mathew Ryan

AZ moest een 0-2 achterstand zien weg te poetsen, maar begon formidabel aan de terugwedstrijd in Alkmaar. Milos Kerkez verdiende na een paar minuten al een strafschop, die werd benut door Vangelis Pavlidis. Na dertien minuten was de achterstand al weggepoetst toen Jens Odgaard de bal gaf aan de Griekse spits en hij voor zijn tweede van de prille avond tekende.



In het vervolg kreeg AZ kansen genoeg, maar de ploeg van Pascal Jansen scoorde niet. Ook in de verlenging werd er niet gescoord, mede doordat Anderlecht met de Nederlandse doelman Verbruggen gokte op strafschoppen. Niet Verbruggen, maar Mathew Ryan groeide uiteindelijk uit tot de penaltyheld. Ryan stopte twee keer een inzet en zag invaller Mexx Meerdink de winnende tegen de touwen schieten. Voor het eerst in achttien jaar is AZ weer door naar een halve finale van een Europese eindtoernooi.