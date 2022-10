AZ naar derde plaats na zwaarbevochten zege op hekkensluiter Volendam na rood Dani de Wit

In de wetenschap dat concurrenten PSV en FC Twente even daarvoor hun wedstrijden hadden gewonnen begon AZ gemotiveerd aan het duel tegen FC Volendam. Maar die dadendrang kreeg na een kwartier een flinke knauw toen Dani de Wit een harde tackle inzette op Volendam-aanvaller Robert Mühren en met rood kon vertrekken.



De tien overgebleven AZ-spelers wisten toen dat ze nog vijf kwartier flinke arbeid moesten verrichten om de vooraf zeker haast zeker lijkende overwinning tegen de hekkensluiter te bewerkstelligen.

AZ had toen al op voorsprong kunnen komen door Jens Odgaard die een fraaie lob over Volendam-keeper Filip Stankovic ternauwernood van de lijn gehaald door notabene aanvaller Daryl van Mieghem.

De rode kaart daarna van Dani de Wit leek AZ aanvankelijk weinig te deren, want het kwam niet lang daarna op voorsprong via Odgaard die zijn schoot via het been van Volendam-verdediger Derry Murkin in de verre hoek zag verdwijnen: 1-0.

Spectaculairder nog daarna was de bijna-assist van Jesper Karlsson in de eerste helft. De Zweed lanceerde met zijn standbeen Sugawara die vervolgens net niet de doorgang vond naar het doel.

Karlsson toonde zondagmiddag sowieso zijn herwonnen vorm die na zijn lange blessureleed toch even leek verdwenen. Hij was even later daadwerkelijk goed voor een assist op Tijjani Reijnders: 2-0.

Henk Veerman brengt spanning terug

De in de rust ingevallen Henk Veerman bracht net drie minuten na de hervatting de spanning terug met een treffer maar ook dat kon Volendam niet meer redden al kwamen de bezoeker nog wel dichtbij tijdens de Noord-Hollandse derby. Zo werd het tiental van AZ in de tweede helft flink teruggedrongen en waren er kansen voor de invallers Veerman en Lequincio Zeefuik. . De moegestreden Alkmaarders konden in de slotfase alleen nog counteren.

Luid bejubeld werd in de tweede helft nog de invalbeurt van Vangelis Pavlidis. Langverwacht positief nieuws uit de ziekenboeg waar hij lang in zat. Samen met andere basisspelers Bruno Martins Indi en Hakon Evjen die nog niet fit zijn.

FC Volendam staat na het nieuwe verlies nog duidelijker op de laatste plaats omdat het concurrent FC Emmen eerder op de dag met 0-0 gelijk zag spelen tegen FC Groningen. AZ blijft door de overwinning meedoen in de kopgroep van vijf die de eredivisie-ranglijst aanvoert.

