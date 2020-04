AZ oneens over verdeling Europese tickets: ‘We beraden ons op deze situatie’

Begrip Ajax over beslissing titel: ‘Er zijn ook belangrij­ke­re dingen dan voetbal nu’

20:05 Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax heeft er begrip voor dat zijn club niet als kampioen van Nederland is uitgeroepen. ,,Als speler en club wil je natuurlijk altijd kampioen worden”, zegt hij voor de camera van Ajax TV. ,,We hebben ook het hele jaar bovenaan gestaan. Maar met deze situatie is het misschien ook wel begrijpelijk. Er zijn ook belangrijkere dingen dan voetbal nu.”