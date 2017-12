AZ ontvangt favoriete tegenstander Heracles

Fortuna Sittard boekt monsterzege op RKC Waalwijk

8 december Fortuna Sittard is drie punten ingelopen op koploper NEC Nijmegen in de Jupiler League. De Limburgse ploeg won in eigen huis afgetekend van RKC Waalwijk: 6-0. Mede dankzij twee treffers van Perr Schuurs, de pas achttienjarige aanvoerder die donderdag een contract bij Ajax tekende.