AZ op bezoek bij FC Twente

Hoe Feyenoord in moordend tempo het angstige gevoel de Kuip uit heeft gejaagd

22 september Bij Feyenoord gaat het niet over het wisselbeleid, de frisheid van spelers en het drukke programma. In de Kuip willen ze na de 0-4 bij PSV het lekkere gevoel in eigen stadion vasthouden - te beginnen vanavond tegen Heerenveen.