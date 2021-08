AZ pakt eerste zege en bezorgt Heerenveen eerste puntenverlies

AZ heeft dit seizoen voor het eerst een eredivisiewedstrijd gewonnen. In het Abe Lenstra Stadion was het met 3-1 te sterk voor Heerenveen, dat de eerste punten morste. In de openingswedstrijd van het seizoen verloor AZ nog van RKC en het werd ook uitgeschakeld in de voorronde van de Europa League tegen Celtic.

Door Nik Kok



De winst in Friesland is daarom een welkome opsteker voor de ploeg van trainer Pascal Jansen die deze zomer te maken heeft met een leegloop van zijn selectie.

In Heerenveen kon Jansen nog steeds beschikken over Teun Koopmeiners die op het punt staat een transfer te maken naar Atalanta Bergamo maar blijkbaar is de overgang nog steeds niet dichtbij genoeg om zijn benen te sparen in de eredivisie. Saillant was dan weer dat zijn mogelijke opvolger zondagmiddag bij de tegenstander op het middenveld speelde. AZ zou Joey Veerman graag overnemen van Heerenveen maar vraag en aanbod liggen nog uit elkaar. Net als Koopmeiners kampt Joey Veerman al maanden met transferkoorts in het hoofd. Ook voor hem leek een transfer naar een grotere club steeds dichtbij maar net als bij Koopmeiners kwam het er nog niet van. Als voorproefje bezongen de AZ-fans alvast hun mogelijke nieuwe held vanaf de tribune.

Volledig scherm Teun Koopmeiners in duel met Joey Veerman. © Ed van de Pol

Clubs als AZ en Heerenveen worstelen zo vlak voor de transferdeadline met vraagstukken als die van Koopmeiners en Veerman. Hoeveel kunnen we nog vragen en is er dan nog genoeg tijd om een vervanger te halen? AZ raakte al een contingent basisspelers kwijt, Heerenveen is dan net weer Mitchell van Bergen kwijtgeraakt aan het Franse Stade Reims.



Ondertussen moet er ook nog gevoetbald worden door de twee clubs en dat valt nog niet mee. Door hun transferperikelen of niet, Joey Veerman en Koopmeiners toonden zondagmiddag aan matig in vorm te zijn. Nooit kwamen ze op het middenveld in hun kracht te spelen.

Volledig scherm AZ-speler Aslak Fonn Witry viert zijn doelpunt tegen Heerenveen. © Pro Shots / Ron Baltus

Henk Veerman bracht zijn ploeg Heerenveen in de eerste op voorsprong van dichtbij met een kopbal. Vangelis Pavlidis maakte niet snel daarna gelijk. In de tweede minuut zag de Griek nog een inzet op de binnenkant van de paal belanden.



AZ trok de wedstrijd in de tweede helft knap over de streep zonder indrukwekkend te spelen. Een inzet van linksback Aslak Witry die is in principe is aangetrokken als rechtsback verdween achter Heerenveen-doelman Erwin Mulder. Vlak voor tijd zorgde Dani de Wit voor de bevrijdende 3-1.

Volledig scherm Bruno Martins Indi in een kopduel met Siem de Jong. © Pro Shots / Ron Baltus

Wil je de wedstrijd nog eens herbeleven? Lees hieronder het liveblog terug:

