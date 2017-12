AZ passeert Ajax na gelukkige zege in Venlo

Door Nik Kok



Het was in Venlo vanmiddag in de vrieskou trouwens plots een broederstrijd geworden door de blessure van AZ-speler Joris van Overeem bij wie een oud kwetsuur gisteren opeens was opgespeeld.



Daardoor was er een basisplaats voor Mats Seuntjens, meestal reserve, op de linkerflank bij AZ. Hij kwam zijn broer Ralf van VVV soms tegen op het veld. En juist die Seuntjens brak voor AZ de ban. Hij kopte een ruim een kwartier voor tijd een hoekschop in eigen doel. Verdediger Hatzidiakos scoorde de tweede treffer zeven minuten voor tijd.



Makkelijk ging het daarvoor niet bepaald voor AZ dat moest toezien hoe de grootste kansen in de eerste helft toch vooral voor VVV waren. VVV, spelend met reservekeeper Delano van Crooij, is de kwieke promovendus die er zo goed voor staat in de eredivisie maar ondertussen alweer sinds september niet meer heeft gewonnen.