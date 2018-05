AZ - PEC Zwolle

Trainer René Hake 'pislink' na afgang Cambuur

8:25 De ochtend na de nachtmerrie tegen FC Dordrecht vechten in Leeuwarden verbijstering, schaamte en ongeloof om voorrang. Cambuur liet na een 'belachelijke' tweede helft de zege van 4-1 van eerder deze week in Dordrecht uit de vingers glippen, waarna de bezoekers via pingels de volgende ronde van promotie-play-offs bereikten.