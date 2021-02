AZ profiteert ondanks debuutgoal Schöne van misstap PSV

Dan is een wedstrijd tegen een soepel draaiend Heerenveen wellicht niet het meest aantrekkelijke vooruitzicht gezien de recente vorm van de Friezen. Maar het team van trainer Johnny Jansen moest het in waterkoude Alkmaar doen zonder het geliefde duo Henk en Joey Veerman. Een unicum dit seizoen en een gemis ook. Veerman en Veerman waren betrokken bij 22 van de 29 doelpunten voor Heerenveen. Henk Veerman kwam in de tweede helft nog wel in het veld voor de tegenvallende Mitchell van Bergen.



Door de absentie van Joey Veerman konden de eredivisieliefhebbers wel weer genieten van de rentree van Lasse Schöne. De Deen keerde verrassend terug in Nederland nadat hij 2019 zijn laatste wedstrijd voor Ajax speelde en mocht zondagmiddag in de basis beginnen nadat Joey Veerman afhaakte in de warming-up. Het was voor Schöne zijn debuut voor Heerenveen, de club die hem wel ooit van Denemarken naar Nederland haalde maar waar hij geen speeltijd kreeg. Vanmiddag vormde Schöne met onder andere Siem de Jong een Ajax-getint middenveld. Twintig minuten voor tijd werd de Deen vervangen.