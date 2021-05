AZ rekent niet op aanvoerder Koopmeiners in duel met Fortuna Sittard

Ook in de Kuip staat de Klassieker onder leiding van Makkelie

3 mei Net als eerder dit seizoen in Amsterdam staat de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax zondag onder leiding van Danny Makkelie. Hessel Steegstra en Jan de Vries assisteren de scheidsrechter in de Rotterdamse Kuip, Sander van der Eijk is de vierde official.