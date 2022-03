AZ snapt na ‘gruwelijke fout’ niets van ontbreken VAR: ‘Als je Conference League serieus wil nemen...’

SamenvattingDoor een penalty in de absolute slotfase ging AZ gisteravond met 2-1 onderuit tegen Bodø/Glimt in de eerste wedstrijd van de achtste finale in de Conference League. Pantelis Hatzidiakos raakte echter vooral de bal en dus waren de Alkmaarders na afloop niet te spreken over het optreden van arbiter Nikola Dabanovic uit Montenegro.

,,De scheidsrechter wist gelijk dat hij fout zat. Ik vroeg me nog af of hij het om mocht draaien, maar misschien omdat er geen VAR is niet. Ik baal ontzettend, ik denk dat iedereen in het stadion kon zien dat het de bal was. Ik vind het een uitstekende tackle", zo luchtte Hatzidiakos na afloop van het duel zijn hart bij ESPN.

De Griekse verdediger zag direct aan de Montenegrijnse arbiter dat hij twijfelde over zijn beslissing een penalty te geven: ,,Hij gaf me geen gele kaart en je zag hem heel erg twijfelen. Heel zijn houding... Hij schrok dat hij floot en ik denk dat hij gruwelijk in de fout gaat. Ik raak vol de bal en de bal rolt ook naar buiten", aldus Hatzidiakos, die met zijn correcte sliding juist dacht de held van AZ te zijn. ,,Dit zijn momenten dat je geniet als verdediger. Daar sta je voor, maar nu baal ik ontzettend omdat iemand anders een fout maakt. Ik denk dat ik straks een rondje om het hotel ga lopen om wat af te koelen.”

Jansen hoopt op zieken Midtsjø en Clasie Trainer Pascal Jansen hoopt zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Twente weer te kunnen beschikken over Fredrik Midtsjø en Jordy Clasie. De revaliderende Midtsjø werd ook nog ziek en ook Jordy Clasie miste donderdagavond het duel in de Conference League met Bodø/Glimt wegens ziekte.



,,Midtsjø ontbrak wegens een blessure, maar hij is ook ziek geworden. Daardoor heeft zijn revalidatie vertraging opgelopen en hij was niet fris genoeg om af te reizen”, zei Jansen vrijdagochtend vanuit Noorwegen. ,,Hij gaat vanmiddag weer trainen. En Jordy is een kwestie van tijd. Hij moet wel eerst beter zijn.”

Volledig scherm AZ kan niet geloven dat het een penalty tegenkrijgt. © ANP

Ook AZ-coach Pascal Jansen kon amper geloven dat zijn ploeg een penalty tegen kreeg: ,,Heel vervelend. Als je dit Europese toernooi serieus wilt nemen, lijkt het me dat je op zijn minst vanaf de knock-outfase een VAR introduceert. Dan was deze ongetwijfeld teruggedraaid, want het was geen strafschop", aldus Jansen, die snapte dat het stoom uit de oren van Hatzidiakos kwam. ,,Een gelijkspel was verdiend geweest, want we hebben het naar behoren gedaan tegen geen makkelijke tegenstander.”

Hatzidiakos en Jansen zijn ervan overtuigd dat AZ het karwei in Alkmaar af kan maken, net als aanvoerder Owen Wijndal: ,,Geen VAR helaas... We moeten het zelf niet zover laten komen, maar dat je het met zo'n onterechte penalty weggeeft is doodzonde. Dat gevoel overheerst, maar we moeten dit thuis afmaken.”

