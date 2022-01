AZ-spits Pavlidis valt af: deze drie kandidaten maken nog wél kans op de Puskás Award

Pavlidis was een van de elf genomineerden met de goal die hij op de slotdag van afgelopen seizoen in de Eredivisie (16 mei) voor Willem II maakte tegen Fortuna Sittard, maar hij staat niet op de shortlist van drie doelpunten. Voor de Puskás Award zijn de Argentijn Erik Lamela, de Iraniër Mehdi Taremi van Porto en de Tsjech Patrik Schick nog in de race.

Lamela scoorde voor Tottenham Hotspur in de Premier League tegen Arsenal met een schitterende schuiver, achter het standbeen, in de rechterhoek. Taremi’s doelpunt was een fraaie omhaal in de wedstrijd tegen Chelsea in de Champions League. Schick maakte een van de opvallendste doelpunten van het afgelopen EK voetbal. Ongeveer vanaf de middenlijn schoot hij de bal over doelman David Marshall in het doel van Schotland.