AZ-stadion krijgt in zomer nieuw dak

Het nieuwe dak krijgt overal dezelfde hoogte. “Dat geeft ons de mogelijkheid meer zitplaatsen te creëren, dat willen we graag. We moeten dan nog wel kijken naar het parkeren”, zei Eenhoorn.

Voor de langere termijn heeft AZ nog meer plannen met het stadion. “In fase 2 willen we twee tribunedelen, waaronder de hoofdtribune, doortrekken naar het veld. Dat kunnen we pas volgende zomer aanpakken, maar de financiering is wel rond. Uiteindelijk willen we ook de andere twee tribunedelen nog doortrekken, maar dat is fase 3.”