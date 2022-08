AZ straks uitgerust naar return tegen Gil Vicente: ‘Prettig dat KNVB mee wilde werken’

AZ hoopt straks volledig uitgerust het Portugese Gil Vicente in de return de genadeklap te geven. Dinsdagmiddag werd het vrij late verzoek van de Alkmaarders om komend weekeinde niet te spelen in de eredivisie tegen NEC door de KNVB gehonoreerd.

Donderdagavond staat de heenwedstrijd in de play-offs van de Conference League in Alkmaar op het programma. Dat AZ zo uitgerust kan aantreden, is een groot voordeel vindt AZ-trainer Pascal Jansen. Gil Vicente kwam afgelopen maandagavond nog in actie terwijl de club tussendoor ook nog een competitiewedstrijd afwerkt.

,,Gil Vicente speelt heel veel in korte tijd. Er zijn een aantal argumenten heen en weer gegaan bij ons intern en we hebben het verzoek alsnog ingediend. Het is prettig dat de KNVB mee wilde werken want ik denk dat het belangrijk is voor het Nederlandse voetbal dat we ons plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Conference League.”

Zomeraanwinsten

Er is dan ook een kans dat Jansen voor die return kan beschikken over nu nog geblesseerde spelers. De zomeraanwinsten Riechedly Bazoer en Jens Odgaard zijn dan wellicht fit terwijl ook Zinho Vanheusden die nog helemaal niet in actie kwam, op de goede weg is. Yukinari Sugawara was dat al.

Jansen vindt het moeilijk om de kracht van Gil Vicente te duiden op het persmoment aan de vooravond van het play-offduel. ,,Het is een club die het vorig seizoen heel goed gedaan heeft in een competitie die toch wel pittig is. Nu hebben ze een van hun beste spelers verkocht. Het wordt een interessante krachtmeting voor ons.”

Jansen noemt Gil Vicente typisch Portugees. ,,Ze hebben vaardige spelers en kunnen kort combineren.”

Dat Nederlandse clubs vaak verliezen van Portugese zegt Jansen en ook middenvelder in vorm Tijjani Reijnders niet zoveel. ,,We moeten uitgaan van onze eigen kracht en ervoor zorgen dat zij niet eens de mogelijkheden krijgen om tijd te rekken. Als we dat goed op orde hebben zijn we een moeilijk team om te verslaan.”

AZ is met zes punten uit twee wedstrijden en een zevenklapper tegen Dundee United vorige week goed aan het seizoen begonnen. ,,We doen goede zaken en zitten momenteel in een flow”, zegt Reijnders. Jansen: ,,Vooralsnog liggen we op schema. De dominantie die we vorige week tegen Dundee United hebben laten zien, willen we altijd nastreven maar ook in die wedstrijd hebben we een kans weggegeven.”