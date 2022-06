AZ strikt online casino als nieuwe hoofd- en shirtsponsor: ‘Een modern en ambitieus bedrijf’

Denen, Duitsers of Duivels? Nee, Polen was beste graadmeter Oranje richting poulefase WK

Oranje oefende in dit WK-jaar al tegen toplanden als Denemarken, Duitsland en België, die elk op hun manier initiatief namen. Maar Polen, met tien man achter de bal en loerend op één counter, was eigenlijk de beste graadmeter voor wat Nederland kan verwachten straks in de groepsfase van dat WK in Qatar.

