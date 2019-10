AZ-tandem leidt Jong Oranje langs Portugal

Door Dennis van Bergen



Het gezicht van Erwin van de Looi zei wel zo’n beetje alles in de slotfase van Jong Oranje-Jong Portugal. De coach zag zijn ploeg met 3-2 leiden op de mager gevulde Vijverberg, maar nu begonnen de zenuwen toch wel een beetje op te spelen bij de Gelderlander. Des te groter was zijn blijdschap, een paar minuten later. De Nederlandse talenten hielden stand en gaan nu aan kop in de poule.



Nu is Portugal van oudsher natuurlijk al geen tegenstander die je heel makkelijk opzij zet. Maar dat, zo sijpelde vooraf al nadrukkelijk door vanuit het Oranje-kamp, mocht ditmaal geen excuus zijn. De missie is namelijk helder. Na een aantal broze jaren, waarin de Nederlandse talenten liefst drie eindtoernooien op rij misten, is kwalificatie voor het EK van 2021 in Hongarije en Slovenië nu min of meer als eis gesteld in Zeist. Hoe kan het ook anders met spelers als Justin Kluivert, Teun Koopmeiners, Calvin Stengs en Myron Boadu in de gelederen.