AZ tankt zelfvertrouwen dankzij rentree Stengs en zege op VVV

Door Nik Kok



Voor AZ kwam de bevrijding net na rust toen eindelijk het gat werd gevonden in de verdedigingsmuur die de tegenstander had opgetrokken in Alkmaar. Gelegenheidsspits Mats Seuntjens (vaste spits Bjørn Johnsen was door Van den Brom gepasseerd) kon eenvoudig de openingstreffer binnenschuiven. Een tweede treffer bleef lang uit. Ook omdat met name Oussama Idrissi grote kansen miste voor AZ. Bovendien was VVV-keeper Lars Unnerstall vaak een sta-in-de-weg zoals hij dat elke week is voor opponenten. Diezelfde Idrissi maakte uiteindelijk nog wel de tweede treffer.