AZ-trainer Pascal Jansen trots op Jordy Clasie: ‘Hij is al weken in vorm’

Pascal Jansen moest Jordy Clasie ten tijde van het persmoment bij AZ op vrijdagmiddag zelf nog bellen over zijn verrassende voorselectie van het Nederlands elftal . ,,En dan ga ik hem vertellen dat ik daar hartstikke blij mee ben”, sprak de trainer van de Alkmaarders in de aanloop naar het uitduel met NEC.

Door Nik Kok



De keuze van bondscoach Louis van Gaal komt ook bij AZ als een verrassing. ,,Hij is al weken in vorm maar volgens mij had hij er zelf ook geen rekening mee gehouden als ik de interviews met hem las”, zegt Jansen. ,,Tijdens de interlandperiodes ging hij met zijn gezin leuke dingen doen. Maar hij zal er nu niet minder blij mee zijn natuurlijk.”

Jansen is te spreken over de inbreng van Clasie bij AZ. De club klom de laatste weken op de ranglijst en is Feyenoord tot op drie punten genaderd. ,,Het heeft tijd nodig gehad bij Jordy, die hier natuurlijk al een aantal jaren speelt. Maar de ruimte is er nu gekomen voor hem en die pakt hij. Hij is ontzettend belangrijk aan de bal, ziet het spel als geen andere en verzorgt de opbouw vanuit de laatste lijn.”

Clasie heeft zich bij AZ ontwikkeld tot een complete speler. Jansen: ,,Jordy ziet situaties sneller dan wie dan ook. Hij beheerst heel veel aspecten van het spel want in het afjagen en bal afpakken is hij ook goed. Op die manier maakten we een goal tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena. We zijn de afgelopen tijd bezig geweest met zijn acties richting de goal. Zoals hij het doelpunt uit tegen Cambuur maakte, zouden we hem vaker willen zien. Ik ben er trots op dat hij in staat is om dit niveau aan te tikken. We zijn veel met hem bezig maar we krijgen er ook veel voor terug.”

Jansen wist wel dat Louis van Gaal, die nog weleens een bezoek brengt aan zijn voormalige club AZ, gecharmeerd is van Clasie. ,,Want de bondscoach maakte met hem ook mee op het WK van 2014 in Brazilië. Ik denk dat hij het type speler is waar de bondscoach graag naar kijkt.”

Op dat WK was ook AZ-verdediger Bruno Martins Indi actief. Hij is net als Clasie bezig is aan een goede serie van wedstrijden. Grappend: ,,Het zou wel mooi zijn als ze in de toekomst weer samen worden opgeroepen.”

Een andere AZ-speler die deel uitmaakt van de voorselectie is er zondag in de wedstrijd tegen NEC niet bij. Owen Wijndal is voor het duel geschorst vanwege zijn vijfde gele kaart die hij tegen Feyenoord pakte. Nieuweling Milos Kerkez is zijn vervanger. De Hongaar kwam in de winterperiode over van AC Milan en mocht nog niet in de basis beginnen.

Jansen hoopt ook weer te kunnen beschikken over Fredrik Midtsjø. De Noor was in de verloren bekerwedstrijd tegen Ajax van donderdagavond nog afwezig vanwege een blessure. In die wedstrijd liep Sam Beukema een gebroken neus op. Hem wordt een gezichtsmasker aangemeten. Tegen NEC pakt AZ weer de jacht op de derde plaats op. Door de winst op Feyenoord vorige week is het gat tussen die club en AZ nog maar drie punten.