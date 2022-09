AZ treft Oekraïense Dnipro-1 in eerste groepswedstrijd Conference League

Podcast | 'Thuis tegen Rangers is direct een must-win voor Ajax’

De Champions League is weer begonnen. Dinsdagavond waren de eerste duels en vanavond komt Ajax in actie tegen Rangers. Over dat duel praat Etienne Verhoeff uitgebreid met Johan Inan. Daarnaast aandacht voor Feyenoord en Andries Jonker.

