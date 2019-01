AZ verliest in Belek van Fenerbahçe

Achilles’29 in gesprek met sponsors: vrouwen­ploeg blijft toch in de eredivisie

16:16 GROESBEEK – Achilles’29 blijft met de vrouwenploeg in de eredivisie. De Groesbeekse voetbalclub overwoog vanwege de kosten het team terug te trekken. De clubleiding verwacht de financiën voor de rest van het seizoen gedekt te krijgen. Het bestuur is daarover in gesprek met enkele sponsors.