AZ verrast Lazio en zet met fraaie zege in Rome stap richting kwartfinales Conference League

Met videoAZ heeft voor een daverende verrassing gezorgd door met 1-2 te winnen in Rome van Lazio, de nummer drie uit Italië. AZ richtte zich na een halfuur op en kwam na een 1-0 achterstand terug tot 1-2. De winst in Italië is er een voor in de geschiedenisboeken van AZ.

In het immense Stadio Olimpico kreeg AZ een half uur lang les in de internationale voetbalwetten die nu eenmaal strikter zijn dan die van de eredivisie. Geïntimideerd door de grootte van de tegenstander of gewoon door kwaliteitsverschil had de nummer drie van Nederland het meer dan lastig tegen de nummer drie van Italië. Maar AZ richtte zich op ná dat halfuur en toonde zich opvallend effectief in de kansen die het daarna kreeg, waarna de winst uitbundig werd gevierd met de eigen aanhang in de hoek van stadion.

Dat eerste halfuur was er een van doorkomen geweest. Met twee reuzenkansen via Sergej Milinkovic-Savic en Felipe Anderson. Het duurde dan ook niet lang voordat de thuisploeg op voorsprong kwam. Uitgerekend een van de meest ervaren AZ’ers, Jordy Clasie, verspeelde op het middenveld de bal aan Felipe Anderson waarna Mattia Zaccagni op links doorbrak en voormalig Barcelona-speler Pedro de mogelijkheid bood om de openingstreffer te maken.

Clasie, een van de beste AZ-spelers dit seizoen bovendien, had in de persconferentie woensdagavond juist nog fraaie woorden over voor een speler van zijn statuur. Dat hij en zijn teamgenoten momenten in de wedstrijden moesten herkennen. Daarbij hoort ook: geen ballen verliezen op cruciale plekken op het veld. Het overkwam hem zoals er op het middenveld meer duels werden verloren tegen de fysiek sterke Italianen, en het bracht AZ direct al in een lastig parket in de Italiaanse hoofdstad. Er kon daar afgevraagd worden of de Alkmaarders wel opgewassen waren tegen het ervaren Lazio, dat vrijdag nog Napoli, de best voetballende ploeg van Europa, had verslagen.

Maar AZ en ook Clasie hervond het eigen zelfvertrouwen na die lastige openingsfase en kreeg via een van de twee Europese debutanten Sven Mijnans zelfs een grote kans op de gelijkmaker. Zijn inzet kwam op de paal naast Lazio-keeper Luís Maximiano. De Portugese goalie was een van de reservespelers die dinsdagavond een kans kreeg van de excentrieke trainer Maurizio Sarri, die bijvoorbeeld ook zijn defensie had omgegooid voor het duel. Lazio wil de Conference League dit seizoen dolgraag winnen na de toernooiwinst van stadgenoot en rivaal AS Roma vorig seizoen, maar blijkbaar ook weer niet tegen elke prijs.

Die reservedefensie van Lazio werd nog voor rust geklopt door een soepel lopende AZ-aanval die werd opgezet door Tijjani Reijnders. De middenvelder die tevergeefs hoopte op een uitverkiezing voor de voorselectie van het Nederlands elftal bereikte met een boogbal Jesper Karlsson die spits Vangelis Pavlidis vond bij de eerste paal. De Griek tikte daar zijn treffer binnen. De eerste tegentreffer voor Lazio na vijf duels met een clean sheet. Als er iemand wilde schitteren in Stadio Olimpico was het Pavlidis wel, die met zijn land Griekenland nog een interland tegen Italië negentig minuten vanaf de bank had beleefd.

Dat AZ halverwege tevreden mocht zijn met een 1-1 tussenstand was wel duidelijk toen Sergej Milinkovic-Savic, de vedette én aanvoerder van Lazio na het wegvallen van de geblesseerde Ciro Immobile, hard op de paal schoot.

Toch kreeg AZ het Stadio Olimpico voor even stil in de tweede helft toen Milos Kerkez voor de 1-2 zorgde na een aanval op links. Die aanval begon bij Jordy Clasie die een bal onderschepte waarmee hij zijn fout uit de eerste helft goedmaakte. Het zei iets over de veerkracht van Clasie en AZ dat de wedstrijd professioneel en stoïcijns probeerde uit te spelen. De Alkmaarders slaagden daarin en boekten een overwinning voor in de geschiedenisboeken terwijl een plek bij de laatste acht in de Conference League in zicht is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Conference League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Conference League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Conference League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.