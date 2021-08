AZ verslaat ook Torino en lijkt klaar voor de eredivisie

Interview Ajax-ko­meet Timber schrijft doelen op in ‘groot boekje’: ‘Missie is heel jaar vlammen’

7 augustus Na de doorbraak, de dubbel bij Ajax en zijn EK-debuut in Oranje, wil Jurriën Timber (20) tegen PSV meteen zijn verzameling Nederlandse prijzen voltooien. Over een stoïcijnse verdediger, die in 2021 als een komeet gaat. Met dank aan zijn boekje.