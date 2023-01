AZ wacht nog op immigratie -en naturalisatiedienst wat betreft nieuwe keeper Mathew Ryan

,,We hopen dat hij er in de volgende tegen Fortuna Sittard bij is, vanmiddag hebben we een afspraak bij de IND.”, aldus AZ-trainer Pascal Jansen die afgelopen maandag een eerlijk gesprek met de huidige eerste keeper Hobie Verhulst. Die wordt nu weer tweede keeper door de komst van Ryan. ,,Dat was niet per se een moeilijk gesprek. Ik heb dat gesprek gevoerd met onze keeperstrainer Nick van Aert.

,,Vanuit menselijk oogpunt is zo’n gesprek best lastig en Hobie heeft het natuurlijk ook naar behoren gedaan bij AZ. Hij heeft bijvoorbeeld Peter (Vindahl, red.) eruit gekeept. Een paar uitglijders gemaakt maar oké, hij is nooit door de ondergrens gegaan. Hobie is ook de eerste keeper die vanuit de jeugdopleiding van de club eerste keeper is geworden. We hebben nu gekozen voor een keeper die in onze ogen beter is.” Volgens Jansen is Verhulst professioneel met het nieuws omgegaan. Daarna speelde hij al in de bekerwedstrijd tegen Excelsior. ,,Er zal emotie zijn bij hem, maar als ik afga zoals hij nu traint dan zie ik dat hij er dus goed mee omgaat.”

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Met Ryan krijgt Jansen straks de beschikken over een ervaren keeper. ,,Eentje die al langer bij ons op de lijst stond. Zijn cv spreekt voor zich want Mathew heeft Spanje en de Premier League gekeept. En op drie WK’s. Hij is goed met de handen en de voeten en hij kan leiding geven aan de defensie. Ik heb begrepen dat hij contact gehad heeft met Brett Holman en Joey Didulica, twee Australiërs die voor de club hebben gespeeld.”

Tegen Heerenveen hoopt AZ de misstap uit de eerste competitiewedstrijd na de winterstop tegen Vitesse (1-1) goed te maken. Dan moet het rendement uit corners wel beter. De Alkmaarders scoorden dit seizoen nog niet corners terwijl de club vorig seizoen juist wel goed scoorde op dat vlak. ,,Dat heeft zeker onze aandacht”, zo zei Jansen vrijdagmiddag die ook wel wist waar het aan lag. ,,De kwaliteit van de ballen die wij voorbrengen moet beter om er een goed rendement uit halen. In de winterstop hebben we er al goed op getraind. Dat moet zich nu nog gaan uiten in goals.”

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.