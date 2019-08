AZ wijkt voorlopig uit naar stadion ADO na instorten dak

AZ speelt donderdag de thuiswedstrijd tegen FC Marioepol in de derde kwalificatieronde van de Europa League. Drie dagen later is ook de eredivisiewedstrijd tussen AZ en FC Groningen in Den Haag.

AZ moest snel op zoek naar een nieuwe locatie nadat door de harde wind een deel van het dak van het AFAS Stadion zaterdag naar beneden kwam. De Noord-Hollandse club kwam al snel uit bij ADO, omdat dat een van de weinige stadions is waar komende week twee keer op rij achter elkaar gespeeld kan worden. De wedstrijden in het Cars Jeans Stadion zullen worden gespeeld op kunstgras, terwijl AZ zelf gewoon gras heeft.

,,We hebben de afgelopen dagen veel steunbetuigingen van supporters en collega-clubs ontvangen. We zijn erg dankbaar voor het meedenken van ADO Den Haag, de KNVB, de UEFA en lokale autoriteiten. Het is mooi dat we op korte termijn een oplossing hebben om onze thuisduels te kunnen spelen”, zegt Robert Eenhoorn, directeur van AZ.

AZ gaat fans informeren

AZ speelde vorige week in Oekraïne gelijk (0-0) tegen Marioepol. De winnaar gaat door naar de play-offs (vierde en laatste kwalificatieronde). Supporters van AZ die al een kaartje hadden voor de wedstrijd van donderdag, krijgen uiterlijk woensdag per mail uitleg van AZ over het bezoek aan het stadion van Den Haag. AZ-fans die zondag het duel met FC Groningen willen bezoeken, worden uiterlijk vrijdag geïnformeerd over de gang van zaken.

,,ADO Den Haag gaf vanwege de goede relatie met AZ direct aan dat het de club in nood graag wilde helpen en hakte maandag, samen met de Alkmaarders, de knoop door”, meldt ADO, dat zeer te spreken is over de medewerking van de autoriteiten in Den Haag.

Als AZ de play-offs van de Europa League haalt, is de thuiswedstrijd (tegen Antwerp of Pilzen) op donderdag 22 augustus. De eerstkomende thuiswedstrijd in de competitie is zaterdag 14 september tegen Sparta Rotterdam.

Het is nog maar de vraag wanneer AZ weer terecht kan in het eigen stadion. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) startte maandagochtend een verkennend onderzoek naar het instorten van het dak.

Bekijk hier beelden van het ingestorte dak: