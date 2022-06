AZ ziet in Jens Odgaard nieuwe versterking

Jhonny van Beukering nu portier bij een stripclub: ‘Met afstand de mooiste club waarvoor ik heb gewerkt’

Ooit was Jhonny van Beukering spits van Feyenoord. Nu is hij portier van stripclub De Nacht in Tilburg. Over het nieuwe leven van een ex-prof, die vanwege geldproblemen vier loodzware jaren achter de rug heeft. ,,Mijn gezin en ik moesten leven van vijftig euro per week.”

18 juni