AZ zoekt nog naar locatie na instorten dak

Heracles woedend: De VAR kent de regels niet, dit is ongelofe­lijk

15:41 Heracles-aanvaller Silvester van der Water leek zondagmiddag hard op weg om matchwinner te worden in het uitduel bij Fortuna (1-1,red.). Hij scoorde na een uur spelen zijn eerste goal in de eredivisie en dat leek genoeg te zijn, maar in de slotfase ging het alsnog mis. De VAR eiste voor de tweede keer in de wedstrijd een grote rol op. Ook zijn trainer Frank Wormuth kon de beslissingen van de arbitrage moeilijk accepteren.