Azzaoui de uitblinker, Foor en Linssen zwak in de Kuip

Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. Het was een goed weekend voor Willem II, waar alleen Darryl Lachman lager scoorde dan een 7. De absolute ster van het weekend was dan ook afkomstig van Tilburgse zijde, want Ismail Azzaoui, die de supporters in Tilburg op de banken kreeg met zijn dreigende acties, kreeg als enige deze speelronde een 8.

Door Armon Veeneman



Navarone Foor en Bryan Linssen kenden namens Vitesse een zwak optreden in de Kuip. Zij kregen slechts een 4 als beoordeling.

PEC Zwolle – FC Utrecht 1-1

PEC Zwolle: Boer 6; Ehizibue 6, Marcellis 6, Van Polen 6, Freire 5 (62. Bakker -); Dekker 5,5, Thomas 5,5, Saymak 6,5; Namli 5,5, Nijland 5 (61. Ondaan -), Mokhtar 5.

FC Utrecht: Jensen 6,5; Klaiber 6,5, Van der Maarel 6,5, Janssen 7, Leeuwin 6,5 (39. Troupée 6,5), Emanuelson 5,5; Strieder 6, Van de Streek 7, Ayoub 7; Kerk 7, Labyad 6.

Arbiter: Janssen 6.

Man of the Match: Na een goed begin van het seizoen raakte Sander van de Streek zijn basisplaats kwijt. De laatste weken heeft de van Cambuur overgekomen middenvelder zich echter teruggeknokt in het elftal. Maakte tegen PEC Zwolle het enige Utrechtse doelpunt nadat Van de Streek een week eerder tegen Sparta Rotterdam al een assist afleverde.

Volledig scherm Sander van de Streek (rechts). © ANP Pro Shots

FC Twente – Ajax 3-3

FC Twente: Brondeel 6; Ter Avest 6, Bijen 6, Hooiveld 6, Thesker 7.5, Cuevas 6.5; Holla 6 (73. Van der Lely -), Liendl 5, Jensen 6.5; Assaidi 6.5 (80. Slagveer -), Boere 6.5 (90. Kvasina -).

Ajax: Onana 5; Veltman 5, De Ligt 5,5, Wöber 6 (46. Zeefuik 5); Van de Beek 5, Schöne 6,5, F. de Jong 6,5, Ziyech 4,5; Neres 5, Dolberg 5,5 (82. S. de Jong-), Kluivert 5,5.

Arbiter: Higler 4,5.

Man of the Match: Met een schitterende treffer bracht Stefan Thesker zijn ploeg weer op gelijke hoogte met Ajax. Ook verdedigend was de Duitser ijzersterk. Af en toe over het randje, maar voorop in de strijd. Zo bracht Thesker als een echte aanvoerder het geloof terug bij FC Twente.

Volledig scherm Stefan Thesker. © ANP Pro Shots

ADO Den Haag – FC Groningen 0-3

ADO Den Haag: Zwinkels 5,5; David 5, Meissner 4,5 (78. Hooi -), Kanon 6, Meijers 5; Gorter 4,5 (58. Falkenburg 5), El Khayati 5, Bakker 5; Becker 4,5, Johnsen 6, Lorenzen- (22. Duplan 5).

FC Groningen: Padt 7,5; Te Wierik 6, Memisevic 6, Van Nieff 6, Warmerdam 6; Drost 7,5, Reis 6 (90. Reijnen -), Bacuna 7, Doan 6,5 (70. Antuna -); Idrissi 7, Van Weert 5 (69. Veldwijk -).

Arbiter: Gözübüyük 6,5.

Man of the Match: Wekelijks bewijst Sergio Padt zijn waarde voor FC Groningen. Ook in de 0-3 zege bij ADO Den Haag was de doelman de uitblinker. Padt en Groningen staan niet onwelwillend tegenover een transfer in de winterstop, dus het is nog maar de vraag hoe lang trainer Ernest Faber nog op de sluitpost kan rekenen.

Volledig scherm Keeper Sergio Padt. © ANP Pro Shots

Feyenoord – Vitesse 1-0

Feyenoord: Jones 6; Nieuwkoop 6, Van Beek 6,5, Tapia 6, Nelom 5; Amrabat 6,5, El Ahmadi 6,5 (85. Toornstra -), Vilhena 6; Berghuis 6, Jørgensen 6,5, Larsson 6 (90. Boetius).

Vitesse: Pasveer 6; Dabo 6, Kashia 5,5, Miazga 5, Faye 5 (66. Büttner – ); Mount 6,5, Serero 5 (82. Van Bergen –), Foor 4; Rashica 5, Matavz 4 (72. Castaignos –), Linssen 4.

Arbiter: Van Boekel 6.

Man of the Match: Feyenoord heeft de grootste moeite om het net te vinden, maar gelukkig heeft de landskampioen Nicolai Jørgensen nog. De Deense spits maakte het enige doelpunt van de wedstrijd na een fraaie aanval.

Volledig scherm Nicolai Jørgensen. © Pim Ras Fotografie

Willem II – Heracles Almelo 3-1

Willem II: Branderhorst 7,5; Lewis 7, Lachman 6,5, Heerkens 7, Tsimikas 7,5; Chirivella 7, Rienstra 7,5, Haye 7 (81. El Hankouri -), Azzaoui 8 (89. Crowley -); Ogbeche 7, Sol 7.

Heracles Almelo: Castro 6; Wuytens 6, Van den Buijs 5, Hardeveld 4,5; Monteiro 4,5 (86. Jakubiak -), Pelupessy 5,5, Niemeijer 5, Duarte 4,5; Kuwas 4,5 (46. Breukers 4,5), Gladon 4,5, Peterson 4,5 (45. Vermeij 4,5).

Arbiter: Makkelie 7.

Man of the Match: Met twee doelpunten en vier assists in de laatste vier wedstrijden is Ismail Azzaoui goed op dreef bij Willem II. Tegen Heracles Almelo kreeg hij met zijn dreigende acties op de vleugel het publiek in Tilburg op de banken. Daar kreeg Azzaoui van ons een 8 voor.

Volledig scherm Ismail Azzaoui (rechts). © Pro Shots

VVV – AZ 0-2

VVV: Van Crooij 7; Rutten 5,5 (79. Opuku -), Röseler 6, Promes 5,5, Janssen 6; R. Seuntjens 6, Van Bruggen 5,5, Leemans 5; Van Crooy 6 (88. Amenyido -), Thy 6, Hunte 5,5 (85. Tissoudali -).

AZ: Bizot 6,5; Svensson 7, Hatzidiakos 6, Wuytens 5,5, Ouwejan 6,5; Koopmeiners 7, Midtsjø 7, Til 6,5; Jahanbakhsh 6, Weghorst 6,5, Seuntjens 6,5 (85. Dos Santos -).

Arbiter: Nijhuis 6,5.

Man of the Match: Middenvelder Teun Koopmeiners was dreigend voor het doel van VVV en zag in de eerste helft nog een doelpunt afgekeurd worden. De jongeling toonde ook in Limburg weer zijn potentie.

Volledig scherm Teun Koopmeiners (links). © ANP Pro Shots

PSV – Sparta Rotterdam 1-0

PSV: Zoet 6; Arias 6, Schwaab 7,5, Isimat 6, Brenet 5,5; Van Ginkel 6, Pereiro 5,5 (77. Ramselaar -), Hendrix 6; Lozano 5,5 (85. Luckassen -), Locadia 5,5, Bergwijn 4,5 (46. De Jong 7).

Sparta Rotterdam: Kortsmit 7; Holst 6,5, Breuer 6 (82. Ache -), Fischer 6, Floranus 6; Duarte 7, Sanusi 7, Dougall 6 (56. Veenhoven 5), Goodwin 6; (76. Brogno -) Muhren 5, Proschwitz 5.

Arbiter: Mulder 6,5.

Man of the Match: Bijna kon Sparta via Robert Muhren de 0-1 op het scorebord zetten, maar PSV-verdediger Daniel Schwaab zat er goed tussen. Zoals de Duitser wel vaker belangrijk was voor de koploper in verdedigend opzicht. Mede dankzij Schwaab hield PSV de nul en werkt het met een gat van tien punten met Ajax toe naar de topper van volgende week in Amsterdam.

Volledig scherm Daniel Schwaab (rechts). © Thomas Bakker

Roda JC – SC Heerenveen 2-1

Roda JC: Jurjus 7; Dijkhuizen 6, Kum 5,5, Auassar 6, Vansteenkiste 6; El Makrini 6,5, Ndenge 6 (68. Vancamp -), Gustafson 6,5 (89. Gnjatic -), Rosheuvel 6, Engels 6 (80. Milts -), Schahin 5.

SC Heerenveen: Hahn 6,5; Dumfries 6, Hoegh 5,5, Pierie 6, Schmidt 6; Schaars 6, Van Amersfoort 6 (80. Thorsby -), Kobayashi 6; Mihajlovic 6 (78. Ghoochannejhad -), Veerman 6, Vlap 6.

Arbiter: Bax 5,5.

Man of the Match: Hidde Jurjus was namens Roda JC een grote sta-in-de-weg voor SC Heerenveen. De doelman, verhuurd door PSV, moest alleen capituleren op een inzet van Henk Veerman en voorkwam vervolgens erger voor Roda JC. Daardoor konden Schahin en Milts de achterstand ombuigen in een zege voor de ploeg van Robert Molenaar.

Volledig scherm Hidde Jurjus. © ANP Pro Shots

NAC Breda – Excelsior 3-1

NAC Breda: Bertrams 6; Sporkslede 6, Meijers 6, Marí 5,5, Angeliño 7, Verschueren 6,5; El Allouchi 6,5, Korte 5,5, Garcia 7, Vloet 6; Ambrose 7.

Excelsior: Kristinsson 5; Karami 5, Mattheij 5,5, Faes 5, Massop 5; Faik 5 (83. Haspolat -), Koolwijk 6,5, Messaoud 4,5 (60. Vermeulen 6); Elbers 5, Van Duinen 6, El Azzouzi 5 (60. Hadouir 6,5).

Arbiter: Blom 5.

Man of the Match: Angeliño is de linksback van NAC Breda, maar was ook vaak in de aanval te vinden met zijn rushes langs de zijlijn. Maakte het daarmee Excelsior lastig en zorgde voor veel dreiging op de speelhelft van de bezoekers.