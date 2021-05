Baas Van Seumeren staat midden op snelweg om FC Utrecht uit te zwaaien

De spelersbus van FC Utrecht werd vroeg in de ochtend bij het stadion al uitgezwaaid door honderden supporters van de Bunnikside. In de uitwedstrijd bij Feyenoord staat vandaag een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League op het spel.



Van Seumeren haalde vrijdag nog flink uit naar de KNVB: ,,Er is totaal geen gevoel van empathie. Dat zit in die hele organisatie. Het is echt een ongelofelijk slecht georganiseerde bende. Ook nu weer: wij krijgen zomaar een brief dat de wedstrijd is verplaatst. Je zou toch op zijn minst mogen verwachten dat er een belletje komt om even te overleggen?”, foeterde Van Seumeren tegenover RTV Utrecht in aanloop naar het kort geding, die FC Utrecht uiteindelijk verloor.