Babel kiest bij Ajax niet voor rood-wit haar: ‘Denk dat ik het roze laat’

Wat heeft Babel doen besluiten voor een derde periode bij Ajax te kiezen? ,,Voor mij persoonlijk was het belangrijk om in een goed draaiend elftal mee te mogen doen”, aldus Babel. ,,Aan het einde van het seizoen is het EK en dat is ook een doel voor me en daar wil ik klaar voor zijn. Het totaalpakket was top hier.”