‘Bakkali is welkom bij Sparta, maar alleen als hij niks kost’

Elftal van de Week: Plek voor Bazoer en Bero van Vitesse, AZ hofleveran­cier

25 januari Een hoofdrol voor AZ deze week in het Elftal van de Week. Er is plek voor maar liefst vijf spelers van het team van Pascal Jansen, dat gisteren met 2-3 won op bezoek bij Feyenoord. Na AZ is Vitesse goed vertegenwoordigd, de Arnhemmers leveren twee spelers.