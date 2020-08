Bakker, Botman, Gravenberch, Timber en Nunnely voor het eerst bij Jong Oranje

AZ-spelers Teun Koopmeiners en Myron Boadu zaten niet bij de definitieve selectie van Oranje, maar sluiten wel aan bij het beloftenteam. Jong Oranje speelt de komende interlandperiode twee EK-kwalificatieduels: eerst tegen Jong Wit-Rusland, op vrijdag 4 september om 18.00 uur (Nederlandse tijd) in het Torpedo Stadion in Zhodino. Op dinsdag 8 september volgt in het Yanmar Stadion van Almere City dan nog de wedstrijd tegen Jong Noorwegen. Feyenoord-keeper Justin Bijlow is opgeroepen, zijn teamgenoot Lutsharel Geertruida niet. Feyenoord had aangegeven dat ze het duo niet willen afstaan voor de wedstrijd in en tegen Wit-Rusland, waarna de KNVB tot ergernis van Feyenoord contact opnam met Bijlow en Geertruida. Feyenoord acht de situatie in Wit-Rusland op dit moment niet veilig vanwege het coronavirus en de politieke spanningen die het land al weken in haar greep heeft na de omstreden verkiezingsoverwinning van president Alexander Loekasjenko.

,,We hebben bij de clubs aangegeven dat we er echt alles aan doen om de veiligheid van de spelers te garanderen. We moeten voetballen. Het kan niet zo zijn dat spelers van Feyenoord thuisblijven en dat andere clubs wel spelers afstaan. Iedereen is gelijk in deze. We hebben alleen maar duidelijk gemaakt wat de consequenties kunnen zijn als spelers zich afmelden voor nationale teams", was de reactie van Nico-Jan Hoogma op de telefoontjes richting Bijlow en Geertruida. Bijlow kan geschorst worden in de Eredivisie als hij zich niet meldt bij Jong Oranje.

Donderdag richting Wit-Rusland

De selectie van Jong Oranje komt maandag bijeen in Zeist en moet donderdag afreizen naar Wit-Rusland voor de EK-kwalificatiewedstrijd. De overheid beslist zo snel mogelijk, in elk geval voor donderdag, over een definitieve regeling voor internationale topsporters. Dit zodat zij voor hun werk kunnen reizen en niet in quarantaine hoeven. De huidige, tijdelijke oplossing voor dit probleem die de overheid vandaag voor Oranje heeft getroffen, geldt nog niet voor Jong Oranje.



,,De KNVB staat in contact met de overheid over de uitwerking van de definitieve regeling voor internationale topsporters. 53 van de 55 voetballanden in Europa hebben namelijk al voor topsporters een uitzondering op de quarantaineregels gemaakt. Dit omdat zij veelvuldig op corona worden getest en in een soort ‘voetbal bubble’ leven, zodat zij hun beroep kunnen blijven uitoefenen. Deze werkwijze wordt uiteraard ook toegepast bij Jong Oranje. Dat vraagt om een andere benadering dan voor toeristen die zonder noodzaak over een volle Ramblas lopen”, zo schrijft de KNVB op haar website.