Bakker wil het bij Ajax langer volhouden dan zijn vader

Met zijn debuut in Ajax 1 trad Michel Bakker woensdag in de voetsporen van zijn vader Edwin.

Door Mikos Gouka

Daar was hij dan als debutant in de hoofdmacht van Ajax, woensdagavond in het bekerduel met de amateurs van Te Werve. Mitchel Bakker, linksback. Zijn vader Edwin deed op 30 januari 1983 wat debutanten bij Ajax vaker deden: scoren bij zijn vuurdoop. Op 30 januari 1983 tegen mocht hij invallen tegen Haarlem. Op aangeven van Frank Rijkaard tikte de 17-jarige junior in de Meer de 6-0 binnen. Wim Kieft was de eerste om hem te feliciteren, in een wedstrijd die vooral zou worden herinnerd als het basisdebuut van Marco van Basten.

Zo ging het woensdagavond na het bekerduel met Te Werve ook vooral over de basisvuurdoop van de piepjonge Ryan Gravenberch (16) – niet over de entree van Mitchel Bakker (18). Zijn vader Edwin brak nooit echt door bij Ajax. Sterker nog, na die goal tegen Haarlem speelde hij nooit meer in de hoofdmacht. Hij werd verhuurd aan Willem II en later kocht FC Groningen hem. Een beenbreuk betekende einde loopbaan, op 23-jarige leeftijd.

In juni 2011 schoof AD Sportwereld bij Bakker senior aan. Oranje onder 17 jaar ging een jeugd-WK in Mexico spelen en Bakker was ervaringsdeskundige. Hij had in 1983 immers met Oranje onder 20 jaar het beroemde jeugd-WK gespeeld waar Marco van Basten, Gerald Vanenburg en vooral ook Mario Been de wereld lieten zien dat Oranje over veel talent beschikte.

Oud-Ajacied Edwin Bakker. ,,Ik ben een trotse vader.''

Bakker werd na zijn loopbaan taxichauffeur. Of hij het maximale uit zijn carrière heeft gehaald, vroegen we hem. ,,Nee, dat lijkt mij niet. Maar eerlijk gezegd frustreert mij dat totaal niet’’, zei Bakker. ,,Toen moest ik iets anders gaan doen. Ik werd taxichauffeur. Later heb ik me gespecialiseerd in het vervoeren van zakenmensen. Zeg maar het luxe segment. Ik ben prima terechtgekomen, hoor.’’

Het WK onder 20 jaar in Mexico was het hoogtepunt voor Bakker. De aanvaller kreeg van coach Kees Rijvers een basisplaats in de openingswedstrijd tegen Brazilië. ,,Ja, het niveau kon ik wel aan’’, blikte hij terug. ,,We hadden een prachtige selectie, met Kees Rijvers als ervaren coach.’’

Bakker genoot van zijn kamer- en clubgenoot Marco van Basten, maar zeker ook van Feyenoorder Mario Been. ,,Of Been dat toernooi de beste was? Dat denk ik wel. Hij was sowieso de grappigste. Tegen Brazilië kreeg ik in de rust kramp en werd ik vervangen door Mario. Hij maakte een geweldig doelpunt. Ik speelde een aardig toernooi, maar echt constant was ik niet. Dat was ook mijn probleem als voetballer. Het was alles of niets, een tussenweg was er niet.’’

Bakker heeft drie zoons. Toen hij terugblikte op dat jeugd-WK was de jongste pas 10 jaar. Mitchel deed het destijds goed in de jeugdopleiding van Ajax. Vader vertelde destijds dat hij hoopte op een doorbraak van de kleine Bakker. En woensdagavond in Noordwijk was daar dan het debuut, 35 jaar na zijn eigen vuurdoop. ,,Ach, dat ik bij Ajax in het eerste heb gespeeld… Ik begin er zelf nooit over’’, zegt Bakker nu. ,,Ja, ik ben een trotse vader. Dat het zo snel zou gaan met Mitchel, had ik nooit verwacht.’’